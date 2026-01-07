پخش زنده
امروز: -
مجری طرحهای آب روستایی شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: بیش از ۶ هزار نفر از جمعیت روستای بیدزرد و اطراف آن از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرزاد کرمی از بهرهبرداری کامل پروژه تأمین آب پایدار روستای بیدزرد خبر داد و گفت: با اجرای مخازن و خطوط انتقال جدید، بیش از ۶ هزار نفر از جمعیت این روستا و اطراف آن به آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند.
وی با بیان اینکه برای این طرح افزون بر ۹ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: یکی از بخشهای مهم طرح، رفع مشکل محله تنگنظری بود؛ محلهای که به دلیل اختلاف ارتفاع با مخزن قبلی، پیشتر تنها از طریق تانکر آبرسانی میشد.
کرمی بیان داشت: در سالهای گذشته این منطقه با کمبود مخازن و مشکلات توزیع آب مواجه بود، اما با اجرای این طرح، مخازن جدید در مدت یک سال و نیم وارد مدار بهرهبرداری شده و پیشبینی میکنیم تا سالهای آینده مشکل تأمین آب پایدار نداشته باشیم.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات انجامشده برای محله تنگنظری گفت: هزار و ۷۰۰ متر خط انتقال با کار جهادی اجرا و هزار و ۶۰۰ متر لولهگذاری پلیاتیلن و نصب انشعابات شد.
کرمی همچنین از تکمیل اصلاح خط انتقال شبکه آبرسانی روستای بیدزرد خبر داد و گفت: در این بخش، ۹۰۰ متر خط انتقال پلیاتیلن اجرا شد و کوچههای متصل به این خط از آب آشامیدنی ۲۴ ساعته بهرهمند شدند.
وی در پایان افزود: با تکمیل این طرح، بیش از ۶ هزار نفر از جمعیت روستای بیدزرد و اطراف آن از نعمت آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدهاند و این روستا پس از سالها از فهرست مناطق دارای تنش آبی خارج شد.