در سانحه رانندگی، محور بهاباد به چادرملو یک نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند.

تصادف مرگبار پژو و پراید در محور بهاباد ـ چادرملو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اورژانس شهرستان بهاباد گفت: ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح و در فاصله ۱۰ کیلومتری کارخانه گندله‌سازی بهاباد، در مجاورت منبع آب یک دستگاه خودروی پژو با یک دستگاه پراید به صورت شاخ به شاخ برخورد کرد.

محمدی افزود: خودروی پژو با سه سرنشین از کارخانه گندله‌سازی عازم بهاباد بود که با یک دستگاه پراید برخورد کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، راننده خودروی پراید به دلیل شدت جراحات، در صحنه جان خود را از دست داد و سه سرنشین خودروی پژو نیز دچار مصدومیت شدند که بلافاصله توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ بهاباد به بیمارستان منتقل شدند.

علت حادثه دردست بررسی است.

محور بهاباد ـ چادرملو تاکنون شاهد حوادث ناگوار و مرگبار متعددی بوده است؛ جاده‌ای که سال‌هاست وعده دوبانده شدن آن داده شده، اما همچنان اجرایی نشده و هر بار بهای این تأخیر را جان انسان‌ها می‌پردازد.

این حادثه بار دیگر ضرورت تسریع در ایمن‌سازی و دوبانده شدن این محور پرخطر را یادآور می‌شود؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست از سوی مردم و مسئولان مطرح شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است.