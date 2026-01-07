دادستان ساوه: هویت متخلفان و محتکران حسب مقررات قانونی و با هدف آگاهی افکار عمومی، به اطلاع مردم خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دادستان ساوه اعلام کرد: هویت محتکران افشا خواهد شد و شهروندان هرگونه احتکار را به پلیس اعلام کنند.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساوه با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت عمومی و تامین مایحتاح عمومی اعلام می‌دارد هرگونه اقدام در راستای احتکار، دپو و اخلال در فرآیند تأمین و توزیع مایحتاج اساسی مردم، با واکنش قاطع، فوری و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

از شهروندان محترم درخواست می‌شود در صورت داشتن هرگونه اطلاعات و مشاهده هرگونه احتکار یا نگهداری غیرقانونی کالا‌های اساسی در انبار‌ها و مراکز توزیع، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

در همین راستا، با ورود جدی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، طی روز‌های اخیر یک انبار حاوی حدود ۴ تن روغن خوراکی شناسایی و کشف گردید که مقرر است با طی تشریفات اداره تعزیرات حکومتی کالا‌های مکشوفه جهت رفع بخشی از نیاز، در روز‌های آتی به‌صورت عادلانه و در چارچوب ضوابط، در اختیار شهروندان شهرستان ساوه قرار گیرد.

بدیهی است دستگاه قضایی با رصد مستمر بازار و با صدور دستورات قاطع به دستگاه‌های متولی، با هرگونه رفتار سودجویانه و ضد معیشتی برخوردی قاطع و بدون اغماض خواهد داشت و چنانچه روند احتکار و اخلال در توزیع کالا‌های اساسی استمرار یابد، هویت متخلفان و محتکران حسب مقررات قانونی و در راستای تنویر افکار عمومی، به اطلاع مردم خواهد رسید.