معاون آموزش ابتدایی گفت: استفاده سطحی و بدون مهارت از این ابزارها، منجر به تولید پاسخهای نادرست و غیرقابل اتکا میشود؛ بنابراین، تقویت سواد دیجیتال و نگاه انتقادی به فناوری باید در کانون برنامههای توانمندسازی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حکیمزاده در وبینار کشوری «تبیین شایستگی فناورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی» که با حضور رابطان، مدرسان، مدیران و همکاران شاغل در مدارس ابتدایی سراسر کشور، از طریق دبیرخانه شایستگیهای فناورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی استان فارس برگزار شد، با تأکید بر تحولات بنیادین ناشی از ورود هوش مصنوعی به عرصه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: هوش مصنوعی پدیدهای انتخابی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت یا کنار گذاشت، بلکه واقعیتی است که آموزش و پرورش نیز ناگزیر از مواجهه هوشمندانه با آن است.
وی با اشاره به فرصتها و چالشهای این فناوری افزود: اتکای کامل به هوش مصنوعی و واگذاری فرایندهای اندیشیدن، تفکر انتقادی و تأمل انسانی به ماشینها میتواند توانمندیهای انسانی را با تهدید مواجه کند؛ اما شناسایی دقیق فرصتها و مدیریت آگاهانه چالشها، امکان بهرهگیری مؤثر از این فناوری را فراهم میسازد.
معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه «معلم و مدیر در عصر هوش مصنوعی نمیتوانند همان نقشهای پیشین را ایفا کنند»، تصریح کرد: دانشآموزان امروز به پاسخهای سریع و متنوع دسترسی دارند و دیگر یادگیرندگان منفعل گذشته نیستند؛ ازاینرو، نقش معلم از مرجع صرف دانش به تسهیلگر یادگیری، طراح موقعیتهای آموزشی و نقشآفرین تربیتی تغییر یافته است.
حکیمزاده با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در کاهش فعالیتهای تکراری معلمان و مدیران، خاطرنشان کرد: این فناوری میتواند با تحلیل دادهها، شناسایی دقیقتر نیازهای یادگیری دانشآموزان و شخصیسازی مسیرهای آموزشی، به ارتقای کیفیت یاددهی–یادگیری کمک کند؛ امکانی که بدون بهرهگیری از هوش مصنوعی، تحقق آن بسیار دشوار است.
معاون آموزش ابتدایی با رد دیدگاههایی که هوش مصنوعی را جایگزین معلم میدانند، اظهار داشت: فناوری آموزش میدهد، اما تربیت نمیکند. مدرسه و معلم، به دلیل نقش تربیتی و ارتباط انسانی، جایگزینناپذیر هستند و تمرکز اصلی باید بر تقویت این نقش بیبدیل باشد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای دبیرخانه شایستگیهای فناورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی استان فارس، ابراز امیدواری کرد: با بهرهگیری از منابع معتبر بینالمللی و برگزاری کارگاههای مهارتمحور، چارچوبی جامع و انسانمحور برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در دوره ابتدایی تدوین شود تا مدارس کشور بتوانند همگام با اقتضائات عصر جدید، تحولی معنادار در نقشهای یاددهندگان و یادگیرندگان رقم بزنند.