به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حکیم‌زاده در وبینار کشوری «تبیین شایستگی فناورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی» که با حضور رابطان، مدرسان، مدیران و همکاران شاغل در مدارس ابتدایی سراسر کشور، از طریق دبیرخانه شایستگی‌های فناورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی استان فارس برگزار شد، با تأکید بر تحولات بنیادین ناشی از ورود هوش مصنوعی به عرصه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: هوش مصنوعی پدیده‌ای انتخابی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت یا کنار گذاشت، بلکه واقعیتی است که آموزش و پرورش نیز ناگزیر از مواجهه هوشمندانه با آن است.

وی با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های این فناوری افزود: اتکای کامل به هوش مصنوعی و واگذاری فرایند‌های اندیشیدن، تفکر انتقادی و تأمل انسانی به ماشین‌ها می‌تواند توانمندی‌های انسانی را با تهدید مواجه کند؛ اما شناسایی دقیق فرصت‌ها و مدیریت آگاهانه چالش‌ها، امکان بهره‌گیری مؤثر از این فناوری را فراهم می‌سازد.

معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه «معلم و مدیر در عصر هوش مصنوعی نمی‌توانند همان نقش‌های پیشین را ایفا کنند»، تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز به پاسخ‌های سریع و متنوع دسترسی دارند و دیگر یادگیرندگان منفعل گذشته نیستند؛ ازاین‌رو، نقش معلم از مرجع صرف دانش به تسهیلگر یادگیری، طراح موقعیت‌های آموزشی و نقش‌آفرین تربیتی تغییر یافته است.

حکیم‌زاده با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در کاهش فعالیت‌های تکراری معلمان و مدیران، خاطرنشان کرد: این فناوری می‌تواند با تحلیل داده‌ها، شناسایی دقیق‌تر نیاز‌های یادگیری دانش‌آموزان و شخصی‌سازی مسیر‌های آموزشی، به ارتقای کیفیت یاددهی–یادگیری کمک کند؛ امکانی که بدون بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تحقق آن بسیار دشوار است.

وی در عین حال، بر ضرورت آموزش هدفمند معلمان و مدیران برای استفاده صحیح از هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: استفاده سطحی و بدون مهارت از این ابزارها، منجر به تولید پاسخ‌های نادرست و غیرقابل اتکا می‌شود؛ بنابراین، تقویت سواد دیجیتال و نگاه انتقادی به فناوری باید در کانون برنامه‌های توانمندسازی قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی با رد دیدگاه‌هایی که هوش مصنوعی را جایگزین معلم می‌دانند، اظهار داشت: فناوری آموزش می‌دهد، اما تربیت نمی‌کند. مدرسه و معلم، به دلیل نقش تربیتی و ارتباط انسانی، جایگزین‌ناپذیر هستند و تمرکز اصلی باید بر تقویت این نقش بی‌بدیل باشد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دبیرخانه شایستگی‌های فناورانه، سواد دیجیتال و هوش مصنوعی استان فارس، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از منابع معتبر بین‌المللی و برگزاری کارگاه‌های مهارت‌محور، چارچوبی جامع و انسان‌محور برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در دوره ابتدایی تدوین شود تا مدارس کشور بتوانند همگام با اقتضائات عصر جدید، تحولی معنادار در نقش‌های یاددهندگان و یادگیرندگان رقم بزنند.