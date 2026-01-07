۲ هزار و ۷۴۵ نفراز ابتدای سال تاکنون به مراکز سیار انتقال خون خراسان جنوبی مراجعه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون استان گفت: ۲ هزار و ۷۴۵ نفراز ابتدای سال تاکنون به مراکز سیار انتقال خون خراسان جنوبی برای اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۲هزار و ۴۸۴ نفر آقا و بقیه خانم بوده‌اند.

مهدی زاده افزود: ازاین افراد هزار و ۹۳۴ موفق به اهدا خون در مراکز سیار شدند.

وی با اشاره به اینکه تیم‌های سیار اهدای خون در شهر‌ها و شهرستان‌هایی که مرکز خونگیری وجود ندارد مستقر می‌شوند گفت: هماهنگی در شهرستان ها، توسط هلال احمر انجام می‌شود و در مرکز استان هم با هماهنگی و مراجعه به ادارات و نهاد‌های دولتی و نظامی و انتظامی تیم سیار مستقر می‌شود.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بعضی از روستا‌های پرجمعیت در این زمینه همکاری بسیار خوبی دارند از خیران خواست برای تجهیز و به روز رسانی امکانات موجود در تیم‌های سیار انتقال خون مشارکت کنند.