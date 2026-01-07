نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، پس از دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جزئیات مطالبات مطرح شده برای استان خوزستان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محسن موسوی‌زاده با اشاره به ظرفیت عظیم صنایع نفتی و فولادی استان، خواستار حمایت مالی بیشتر وزارتخانه از رسانه‌های محلی خوزستان شد و اظهار کرد: در این دیدار همچنین از وزیر ارشاد دعوت کردم تا سفری به استان داشته باشد. تقویت و حمایت ویژه از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، به دلیل ظرفیت‌های بالای مذهبی و فرهنگی، از دیگر محور‌های مهم این دیدار بود.

نماینده اهواز در مجلس بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فرهنگی تأکید کرد و در این راستا، تکمیل فرهنگسرای عین دو را از وزیر خواستار شد.

او همچنین وضعیت موزه هنر‌های معاصر اهواز را نامطلوب خواند و با اشاره به تبدیل شدن این بنا به «ویرانه»، گفت: از وزیر خواستم بودجه ملی برای بازسازی و بهسازی موزه و همچنین تکمیل سالن همایش آن اختصاص داده شود و این مهم را ضروری دانستم.

موسوی‌زاده بیان کرد: تکمیل پروژه خانه هنرمندان اهواز از دیگر مطالبات مطرح شده بود. همچنین از وزارتخانه درخواست کردم تا در خصوص ترمیم حقوق و بهبود معیشت پرسنل اداره کل ارشاد خوزستان نهایت تلاش را به کار گیرد.

او با اشاره به اهمیت راه‌اندازی موزه جهاد عشایر عرب خوزستان، تأکید کرد: از وزیر خواستم برای راه‌اندازی این موزه ورود کند و با ایجاد دبیرخانه دائمی برای این مهم، پیگیری و ساماندهی موضوعات مربوط به آن را به‌صورت متمرکز دنبال کند.