به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفت: بخش اول سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به همراه باقی‌مانده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ است و زمان واریز این سود‌ها تا عید مبعث خواهد بود.

توکلی افزود: نکته مهم در رابطه با جاماندگانی است که که تاکنون موفق به معرفی شماره حساب جهت واریزی سود سهام عدالت سال‌های قبل نشده‌اند که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزارجامانده وجود دارد.

وی مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سودسهام عدالت را شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» دانست که این افراد حساب خود را تغییر دهند تا سود را دریافت کنند.

توکلی گفت: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبت‌نام در سامانه سجام تا ۲۲ دی ماه جاری در فهرست دریافت سود سهام عدالت قرار می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: کلاهبرداران با ارسال پیامک‌ها و لینک‌های جعلی با عناوینی مانند «واریز سود سهام عدالت» و «تکمیل اطلاعات» اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کنند وشهروندان از کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک خودداری کنند.