فرماندار اردبیل از نظارت دقیق و همه‌جانبه بر روند توزیع کالابرگ و عرضه کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت چهار هزار فروشگاه مجاز و مراکز زنجیره‌ای، توزیع عادلانه و دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز تضمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در پی آغاز مرحله جدید توزیع کالا برگ الکترونیکی، فرماندار شهرستان اردبیل در جلسه قرارگاه تنظیم بازار که با حضور استاندار اردبیل و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، بر اجرای دقیق و نظارت مستمر بر این طرح تاکید کرد.

فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، با اشاره به اهمیت دسترسی آسان و عادلانه تمامی شهروندان به کالا‌های مورد نیاز در قالب طرح کالابرگ، اظهار داشت:در شهرستان اردبیل، یک سیستم نظارتی جامع و همه‌جانبه بر کل فرآیند توزیع کالا‌ها مستقر شده است تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نپذیرد و کالابرگ به درستی و بر اساس عدالت توزیع شود

فرماندار قلندری با تشریح زیرساخت‌های موجود برای اجرای موفق این طرح، بیان کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار فروشگاه در شهرستان اردبیل دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای طرح کالابرگ هستندکه این عدد قابل توجه، نشان‌دهنده شبکه توزیع گسترده ما استو علاوه بر این، برای تکمیل پوشش‌دهی و جلوگیری از ایجاد هرگونه دغدغه در تامین کالاها، از ظرفیت کامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و سایر مراکز توزیع معتبر نیز به صورت هم‌افزا استفاده خواهد شد.

وی گفت:این تنوع در مراکز عرضه تضمین می‌کند که بار ترافیکی توزیع بر یک بخش خاص متمرکز نشده و دسترسی ساکنین مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان تسهیل شود.

وی با تاکید بر پایداری وضعیت موجود، به مردم اطمینان داد: مردم شریف شهرستان اردبیل نباید نگران کمبود اقلام اساسی باشند که تمامی کالا‌های مورد نیاز و سبد تعیین شده طرح کالابرگ در شهرستان به میزان کافی تامین شده و مشکلی در این خصوص وجود نداردو هدف اصلی این اقدامات، تسهیل معیشت خانوار‌ها و اجرای منصفانه سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار است.

فرماندار تصریح کرد که ذخایر استراتژیک شهرستان تحت پایش مستمر قرار دارند

قلندری از دستگاه‌های نظارتی خواست تا با گشت‌های مشترک و بازرسی‌های مستمر، بر قیمت‌گذاری و توزیع صحیح کالا‌ها نظارت دقیق داشته باشند و هرگونه گزارش مردمی در این خصوص را با فوریت پیگیری نمایند.