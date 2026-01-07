۱۰ ورزشکار و یک مربی کرمانشاهی به اردوی آماده سازی تیم ملی سرکل کبدی ایران ، جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا مالزی ۲۰۲۶ دعوت شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این اردواز سوی فدراسیون کبدی از ۱۸ لغایت ۲۸ دی ماه زیر نظر مربیان تیم ملی در جزیره قشم برگزار می‌شود.

آرمان عباسی، امیر محمدی، سالار دلفانی، رسول صیدی، احمد حیدری، پیمان چراغی، حامد بهمنی، یونس سیفی، فرزام ایزدی و اسماعیل سروری ۱۰ ورزشکار دعوت شده و سید مسلم امیری نیز مربی دعوت شده به این اردو از استان کرمانشاه می‌باشند.

کرمانشاه قطب کبدی ایران و آسیا می‌باشد.