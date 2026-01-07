پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت پایدار، از شناسایی، کنترل و رصد مستمر مجرمان حرفهای و سابقهدار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در جلسه ستاد بررسی و کنترل مجرمان حرفهای، با اشاره به تشدید اقدامات پیشگیرانه در حوزه امنیت اجتماعی، بر ضرورت ایجاد امنیت پایدار و کنترل مؤثر مجرمان سابقهدار تأکید کرد.
علیاکبر عالیشاه با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری این جلسات، رصد مستمر مجرمان حرفهای و پیشگیری از بازگشت آنان به چرخه جرم است، گفت: برخورد قاطع با مجرمان حرفهای از اولویتهای جدی دادستانی بوده و این نظارت بر دو محور «جامعهمحور» و «ابزارمحور» انجام میشود.
وی افزود: استفاده از دوربینهای نظارتی و پابندهای الکترونیکی در حوزه ابزارمحور، نقش مؤثری در کنترل مجرمان داشته و آثار مثبت آن بهوضوح قابل مشاهده است. در حوزه جامعهمحور نیز اقدامات مناسبی انجام شده، اما لازم است سایر نهادها و دستگاهها با حضور فعالتر، در فرآیند سالمسازی و ایمنسازی جامعه مشارکت داشته باشند.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان سابقهدار تصریح کرد: راهاندازی و تکمیل بانک اطلاعات مجرمان حرفهای، سابقهدار و افراد مستعد تکرار جرم، برای حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
عالیشاه خاطرنشان کرد: نظارت بر مجرمان حرفهای با همکاری ضابطان قضایی و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی انجام میشود و هرگونه تحرک مجرمانه، نقض دستورات قضایی یا بازگشت به چرخه جرم، با واکنش سریع، قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: دادستانی اجازه نخواهد داد افراد معدودی با اقدامات مجرمانه، آرامش و نظم عمومی جامعه را خدشهدار کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در پایان با اشاره به موضوع مواد مخدر گفت: برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر ضروری است، اما شناسایی عناصر اصلی قاچاق، مقابله با سرشبکهها و ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان باید در اولویت اقدامات پلیس و دستگاههای مسئول قرار گیرد.