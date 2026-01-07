به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از پایگاه خبری آستان قدس رضوی، این گروه ۹۰ نفره پس از تشرف به حرم مطهر رضوی، از فیض زیارت امام مهربانی‌ها بهره‌مند شدند.

این زائران پس از بهره‌مندی از فیض زیارت حضرت، دعا، مناجات و عرض نیاز به محضر امام رئوف، با حضور در رواق دارالرحمه، از ویژه برنامه‌های فرهنگی، مذهبی که به همت بخش اروپا و آسیای شرقی مدیریت زائرین غیر ایرانی حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده بود، بهره‌مند شدند.

در این مراسم پس از قرائت قرآن کریم، حجت‌الاسلام سیدمحمد قزوینی، از خطبای معروف انگلیسی زبان جهان شیعه و مسئول موسسه اسلامی آمریکا در ایالات متحده، به ایراد سخنرانی پیرامون بیان فضایل و مناقب امام رضا (ع) و فضیلت زیارت این امام بزرگوار پرداخت.

همچنین در ادامه، حاضران با قرائت زیارت امین‌الله به ساحت مقدس امام رضا (ع)، ادای احترام کردند.

برگزاری تور حرم‌شناسی، بازدید از موزه حرم مطهر رضوی و اهدای هدایای فرهنگی و متبرکات رضوی از دیگر خدماتی بود که برای این گروه از زائران حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، اجرا شد.