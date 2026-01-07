رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان این که افزایش پوشش تعلیم و تربیت کودک تأثیر مستقیمی بر کاهش تکرار پایه اول ابتدایی دارد، گفت: شناخت دقیق‌تر کودکان از فضای آموزشی، معلم و مسائل علمی، باعث می‌شود روند یادگیری در سال‌های ابتدایی تحصیل با کیفیت بهتری طی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمیدرضا شیخ‌الاسلام؛ با بیان این که پوشش پیش دبستانی، از ۴۲ درصد به بیش از ۶۲ درصد رسیده است، گفت: طبق آمار سامانه سیدا ۵۸۵ هزار نوآموز در "پیش‌دستانی ۲" ثبت‌نام کردند و پیش‌بینی می‌کنیم امسال این پوشش به ۷۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت است و امروز این نهاد به صورت مستقیم با بیش از ۱۶ میلیون دانش‌آموز و نوآموز در سراسر کشور در ارتباط است، افزود: گستردگی آموزش و پرورش در ابعاد مختلف، مسئولیتی سنگین ایجاد می‌کند و این ارتباط انسانی و عمیق، وجه تمایز این حوزه با سایر بخش‌هاست.

شیخ‌الاسلام با بیان اینکه آموزش و پرورش تنها محل خدمت نیست، بلکه بخشی از زندگی معلمان است، به روند شکل‌گیری این سازمان اشاره کرد و ادامه داد: فعالیت‌های این حوزه پس از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله‌ای جدید شده و سازمان تعلیم و تربیت کودک به عنوان نهادی مستقل، مأموریت ساماندهی آموزش و تربیت در سال‌های پیش از دبستان را بر عهده گرفت.

وی با بیان اینکه تا سال گذشته، ساختار منسجمی برای برنامه‌ریزی و ابلاغ سیاست‌ها به استان‌ها وجود نداشت و کارشناسان عمدتاً در حوزه‌های دیگر، به‌ویژه ابتدایی، فعالیت می‌کردند، اما امروز با همکاری همه همکاران، ۳۲ اداره تعلیم و تربیت کودک در سطح استان‌ها تحت مدیریت رؤسای مشخص شکل گرفته است گفت: در هر استان متناسب با گستردگی فعالیت‌ها، بین ۳ تا ۴ کارشناس مستقر شده‌اند.

شیخ‌الاسلام با بیان اینکه در حدود ۷۵۰منطقه کشور متولیان و کارشناسان مشخص برای اداره امور تعلیم و تربیت کودک تعیین شده‌اند که این موضوع باعث تثبیت ساختار اداری سازمان در سراسر کشور شده است، گفت: این دستاورد حاصل تلاش جمعی از همکاران و کارشناسان سازمان است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه افزایش پوشش تعلیم و تربیت کودک تأثیر مستقیمی بر کاهش تکرار پایه اول ابتدایی دارد و موجب تقویت انگیزه، آمادگی ذهنی و بنیه علمی کودکان در بدو ورود به دبستان می‌شود افزود: شناخت دقیق‌تر کودکان از فضای آموزشی، معلم و مسائل علمی، باعث می‌شود روند یادگیری در سال‌های ابتدایی تحصیل با کیفیت بهتری طی شود.

شیخ‌الاسلام گفت: با تداوم این روند و افزایش ضریب اعتماد عمومی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش در دوره ابتدایی و پیش از دبستان بیش از پیش فراهم می‌شود.

شیخ‌الاسلام از ثبت اطلاعات ۵۸۵ هزار نوآموز پیش‌دبستانی در سامانه رسمی سیدا خبر داد و گفت: تا امروز ۵۸۵ هزار نوآموز در دوره پیش‌دبستانی در سامانه سیدا ثبت شده‌اند و هر فردی که وارد سامانه شود می‌تواند به‌صورت دقیق مشاهده کند هر کودک در کدام کودکستان ثبت‌نام کرده و در حال آموزش است. این سطح از شفافیت اطلاعاتی، برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی و سیاست‌گذاری‌های آتی بسیار راهگشاست.

وی با تأکید بر اهمیت دوره پیش‌دبستانی افزود: این دوره زیربنای ورود کودک به دبستان است. در این مرحله، شخصیت نوآموز شکل می‌گیرد، تخیل و ادراک او توسعه پیدا می‌کند و احساس مثبت نسبت به دانش‌آموز شدن و یادگیری علوم در او ایجاد می‌شود. توجه به این دوره، سرمایه‌گذاری اساسی برای آینده آموزشی کشور است.

شیخ‌الاسلام با اشاره به شهریه کودکستان‌ها، گفت: در سال‌های گذشته، شهریه‌ها معمولاً در اسفندماه اعلام می‌شد و این موضوع گاهی باعث نگرانی خانواده‌ها می‌شد. امسال با در نظر گرفتن توان مالی اولیاء و بضاعت خانواده‌ها، شهریه‌ها پیش از آغاز سال تربیتی اعلام شد تا خانواده‌ها بدانند هنگام ثبت‌نام فرزندشان چه مبلغی باید پرداخت کنند و با اطمینان تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: در تیرماه، بسیاری از موسسات ابلاغ دریافت کردند و به محض ورود به فرآیند ثبت‌نام، از میزان شهریه مطلع بودند. این در حالی است که در سال‌های گذشته گاهی ابهاماتی وجود داشت که موجب نگرانی خانواده‌ها می‌شد. امسال این مشکل برطرف شد.

شیخ‌الاسلام با اشاره به وضعیت مجوز‌ها گفت: در سال‌های گذشته برخی موسسات بدون مجوز رسمی فعالیت می‌کردند. امسال تلاش شد با مدیریت دقیق و بدون ایجاد تنش، وضعیت مجوز‌ها مشخص و ساماندهی شود. هدف، حذف فعالیت‌های غیررسمی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی بوده است.

وی ادامه داد: بسته‌های آموزشی متعددی طراحی و هیچ اجباری برای انتخاب بسته خاصی وجود نداشته است. موسسات آزاد بودند از میان گزینه‌ها، انتخاب کنند. اگرچه در این مسیر با انتقاد‌ها و فشار‌هایی مواجه شدیم، اما بیش از ۹۰ درصد همکاران در این فرآیند همراهی کردند.

شیخ‌الاسلام از اجرای دوره تابستانی یک ماهه ویژه نوآموزان خبر داد و گفت: کودکانی که شش سال آنها به پایان رسیده بود، اما از دوره پیش‌دبستانی استفاده نکرده بودند، به‌ویژه در مناطق محروم، تحت پوشش دوره تابستانی قرار گرفتند. برای این طرح نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان اعتبار اختصاص و تلاش شد این آموزش‌ها به‌صورت رایگان ارائه شود.

وی افزود: این دوره‌ها به کودکانی اختصاص یافت که بنا به دلایل مختلف، از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اردیبهشت‌ماه نتوانسته بودند از آموزش پیش‌دبستانی بهره‌مند شوند. آموزش مهارت‌های زبان فارسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای این نوآموزان طراحی و اجرا شد تا آمادگی لازم برای ورود به دبستان را پیدا کنند.