به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس دادگستری شهرستان زرند با تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی، بر اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و توسعه‌محور در راستای تحقق عدالت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از پیشرفت همه‌جانبه شهرستان تأکید کرد.

رضا یعقوبی در اجلاس سالانه مجمع بسیجیان زرند، پیشگیری از وقوع جرم و اختلافات حقوقی را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی زرند با تعامل سازنده و هدفمند با نهاد‌های مردمی، اجرایی و انقلابی، در مسیر ارتقای امنیت حقوقی و اجتماعی و صیانت از حقوق عامه گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به نقش مؤثر همکاری بین‌بخشی، بیان کرد: اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود و این مهم با مشارکت فعال مجموعه‌های مردمی و نخبگانی محقق می‌شود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند در ادامه، آمادگی کامل دستگاه قضایی را برای ارائه خدمات حقوقی، مشاوره‌های تخصصی و همکاری حقوقی با کارگروه‌های مجمع بسیج اعلام کرد و گفت: این همکاری می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی به‌موقع مسائل، پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و تسهیل حل‌وفصل قانونی موضوعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا کند.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی تصریح کرد: هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مجمع بسیج، زمینه‌ساز تصمیم‌سازی دقیق، ارتقای آگاهی حقوقی جامعه و حرکت هدفمند به سمت توسعه پایدار شهرستان خواهد بود.