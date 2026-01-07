به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته یازدهم رقابت‌های دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در سال ۱۴۰۴ امروز چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه به هفت دیدار در شهر‌های اردکان، تهران، اسلامشهر، اصفهان، ورامین، رفسنجان و ارومیه پیگیری می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم مهرگان نور از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه به مصاف شهرداری این شهر می‌رود.

شهرداری ارومیه (۶ برد، ۱۸ امتیاز و رتبه پنجم) این هفته میزبان مهرگان نور (۴ برد، ۱۱ امتیاز و جایگاه هشتم جدول) است. دو تیم در هفته دهم فاتح میدان شدند و این هفته در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که ارومیه در حال حاضر میزبان مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور جام اساتید والیبال ایران (محمود محب و عزیز پرتوی) است و موسپیدان والیبال ایران از نزدیک شاهد تلاش دو در این مسابقه خواهند بود.

شاگردان رحمان محمدی راد که به تازگی هدایت مهرگان را بر عهده گرفت به دنبال شگفتی در این بازی و کسب پیروزی مقتابل یاران عبدالرضا علیزاده هستند.

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر والیبال به قرار زیر است:

شهرداری ارومیه – مهرگان نور

ارومیه – سالن ۶۰۰۰ نفری غدیر، ساعت ۱۵:۳۰

چادر ملو اردکان – فولاد سیرجان ایرانیان

اردکان، سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – شهداب یزد

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران

اصفهان، سالن ملت، ساعت ۱۶

سایپا تهران – استقلال گنبد

ورامین، سالن شهید گل عباسی، ساعت ۱۶

مس رفسنجان – رازین پلیمر تهران

رفسنجان، سالن ۹ دی، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – پاس گرگان

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۸