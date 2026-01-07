به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: بیشترین میزان حوادث رانندگی ثبت‌شده در محور‌های مواصلاتی استان در شرایط روشنایی روز رخ داده، که این موضوع ضرورت توجه بیشتر رانندگان به رعایت قوانین و علائم راهنمایی و رانندگی را دوچندان می‌کند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: بیشترین تصادف‌های نوروز امسال در استان مربوط به محور‌های امیرکبیر و عسگران–تیران بوده و عمده حوادث در ساعت‌های بین ۱۸ تا ۱۹ و در شرایط روشنایی روز رخ داده است.

وی ادامه داد: محور‌های ورودی فرودگاه هم از نقاط حادثه‌خیز استان در ایام پرتردد به شمار می‌آیند.

جانشین رئیس پلیس راه استان با اشاره به آمار زمانی تصادف ها، گفت: ساعت ۱۸ بیشترین زمان وقوع تصادفات بوده و حدود ۱۳ درصد از مجموع حوادث در این بازه زمانی رخ داده است و همچنین، از نظر شرایط زمانی، ۶۶ درصد از تصادفات در روز و ۳۴ درصد در شب اتفاق افتاده است.

وی افزود: از نظر شرایط جوی، حدود ۸۶ درصد تصادف‌ها در هوای صاف و تنها درصد اندکی در هوای بارانی روی داده است و تغییر مسیر‌های ناگهانی و حرکت دنده عقب از با سهم ۱۳ درصدی از عوامل اصلی بروز سوانح بوده است.

میرزایی باتأکید بر لزوم توجه بیشتر رانندگان در ماه رمضان پیش‌رو و ایام نوروز گفت: خستگی پس از سفر، بی‌احتیاطی در محور‌های شریانی مانند آزادراه نطنز – پل شیراز و بی‌توجهی به علائم هشداردهنده، از عوامل مهم افزایش تصادف‌ها شمرده می‌شود.