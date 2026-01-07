شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از آغاز پایش جدی مصرف برق ادارات در اوج مصرف زمستان خبر داد و اعلام کرد اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با اخطار و در صورت تکرار، با محدودیت‌های قانونی در تأمین برق مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با فرارسیدن فصل سرما و افزایش همزمان مصرف گاز و برق، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نظارت ویژه‌ای بر مصرف برق ادارات و سازمان‌های دولتی استان آغاز کرده است.

طاهر کیامهر، مدیرعامل این شرکت، با اعلام این خبر به ایسنا گفت: در راستای مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، مصرف برق تمامی دستگاه‌های اجرایی در ایام پیک زمستان به صورت مستمر رصد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ادارات موظفند پس از پایان ساعات کاری، حداقل ۳۰ درصد از مصرف برق روزانه خود را کاهش دهند، افزود: مصرف برق ادارات از طریق کنتور‌های هوشمند، بررسی آنلاین میزان مصرف و بازدید‌های میدانی ارزیابی می‌شود. اداراتی که از این میزان تخطی کنند، ابتدا اخطار دریافت می‌کنند.

کیامهر تأکید کرد: هدف از این طرح، مدیریت بهینه مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت منابع است. وی از ادارات خواست تا با خاموش کردن کامل روشنایی‌های غیرضروری، تجهیزات اداری بلااستفاده و مدیریت صحیح سیستم‌های گرمایشی در ساعات غیراداری، در این طرح همکاری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در پایان هشدار داد: ادارات پرمصرفی که به اخطار‌ها توجه نکنند و همچنان خارج از الگو مصرف کنند، با محدودیت‌های قانونی از جمله قطع برق مواجه خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری ادارات و رعایت الگوی مصرف، بتوان از بروز مشکلات احتمالی در تأمین برق استان در فصل زمستان جلوگیری کرد.