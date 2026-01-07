به گزارش گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد ، تردد در مسیر‌های رفت و برگشت محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت روان بوده و محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

‌ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین گزارش شده است.

‌همچنین ترافیک وسایل نقلیه در محدوده نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی در آزادراه ساوه - تهران سنگین و برخی از مقاطع محور شهریار - تهران نیمه‌سنگین است.