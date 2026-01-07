معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با دعوت از اعضای هیئت علمی واجد شرایط برای مشارکت در انتخابات هیئت ممیزه دانشگاه، گفت: سامانه دریافت رمز ورود برای اعضای هیئت علمی واجد شرایط که تاکنون موفق به دریافت رمز نشده‌اند، از شنبه ۲۰ دی‌ فعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید مظلومیان درباره روند برگزاری انتخابات هیئت ممیزه توضیح داد: انتخابات اعضای هیئت ممیزه دانشگاه پیام نور روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و تمامی اعضای هیئت علمی با حداقل مرتبه استادیاری و با وضعیت استخدامی پیمانی یا رسمی می‌توانند در این فرآیند مشارکت کنند.

وی افزود: اعضای هیئت علمی می‌توانند با مراجعه به سامانه رأی‌گیری انتخابات اعضای هیئت ممیزه به نشانی https://voting.pnu.ac.ir و انتخاب افراد مورد نظر خود از میان نامزد‌های معرفی‌شده در فهرست پیوست فراخوان، در تعیین ترکیب هیئت ممیزه دانشگاه نقش‌آفرینی کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای مشارکت حداکثری خاطرنشان کرد: سامانه دریافت رمز ورود برای اعضای هیئت علمی واجد شرایط که تاکنون موفق به دریافت رمز نشده‌اند، از شنبه ۲۰ دی‌ فعال خواهد بود و توصیه می‌شود حداکثر تا دوشنبه ۲۲ دی‌ برای دریافت رمز ورود اقدام شود.

وی تصریح کرد: هر یک از اعضای هیئت علمی مجاز به انتخاب حداکثر ۱۸ نفر از نامزد‌های انتخاباتی، از مجموع هفت دانشکده دانشگاه پیام نور هستند و سهمیه هر دانشکده مطابق شیوه‌نامه مصوب و به صورت سیستمی در سامانه مشخص شده است؛ به‌گونه‌ای که امکان انتخاب بیش از سهمیه تعیین‌شده برای هر دانشکده وجود نخواهد داشت.

به گفته مظلومیان، سهمیه دانشکده‌ها در این دوره از انتخابات به شرح زیر تعیین شده است:

دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی ۲ عضو، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ۲ عضو، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ۳ عضو، دانشکده علوم پایه ۴ عضو، دانشکده علوم تربیتی ۳ عضو، دانشکده فنی و مهندسی ۲ عضو و دانشکده مدیریت ۲ عضو.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور با تأکید بر سلامت و امنیت فرآیند انتخابات اظهار داشت: از زمان انتشار اسامی نامزدها، تبلیغات انتخاباتی مجاز است، اما اعضای هیئت علمی باید از واگذاری رمز ورود و امکان رأی‌دهی خود به دیگران خودداری کنند، چرا که این موضوع تخلف محسوب شده و پیگیری‌های قانونی را به دنبال خواهد داشت.

وی مشارکت حداکثری اعضای هیئت علمی را ضامن شکل‌گیری هیئت ممیزه‌ای توانمند و علمی دانست و ابراز امیدواری کرد با مشارکت گسترده اعضای هیئت علمی در این دوره از انتخابات، هیئت ممیزه‌ای توانمند، برخوردار از صلاحیت علمی بالا و مورد اعتماد جامعه دانشگاهی دانشگاه پیام نور شکل گیرد.