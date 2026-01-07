به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت:در پی بازرسی‌های کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی این شبکه از یک کارگاه غیرمجاز، بیش از پنج تُن زرده و سفیده تخم‌مرغ جداشده، شکسته و ضایعاتی، کشف و با دستور قضایی کارگاه مهر و موم و محموله توقیف و معدوم سازی شد.

میثم استکی با اشاره به اینکه بسته بندی و جداسازی سفیده و زرده تخم مرغ بدون رعایت ضوابط بهداشتی می‌تواند تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی جامعه باشد، لازم است این کارگاه‌ها مجوز و مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی داشته باشند.

وی ادامه داد: تخم مرغ‌های بدون هویت بهداشتی دامپزشکی ناقل عوامل بیماری زای میکروبی، ویروسی و قارچی برای مصرف کننده است و به منظور اطمینان از سلامت و تازگی باید دارای نشان تولید کننده و تاریخ تولید و انقضا باشد و در دمای صفر تا چهار درجه سانتی گراد نگهداری شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا عرضه محصولات مشکوک، موضوع را به سامانه۱۵۱۲ به شبکه دامپزشکی این شهرستان اطلاع دهند.