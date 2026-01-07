پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه از ایجادفرصت ویژه بخشودگی جرائم مالیاتی خبر داد و گفت : مودیان با تعیین تکلیف بدهیهای خود می توانند تا پایان دیماه از این امتیاز قانونی بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمد شیرزادی توضیح داد: مودیان مالیاتی در صورت صرفنظر از اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی یا قطعی تا پایان دیماه و پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیاتی یا مابهالتفاوت مالیات ابرازی و قطعی، میتوانند از ۱۵ درصد بخشودگی جرائم مالیاتی مازاد بر نصابهای قبلی استفاده کنند.
وی هدف از اجرای این طرح را تسهیل در پرداخت بدهیها، حمایت از مودیان و افزایش تعامل دوسویه میان نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: این فرصت، شرایط مناسبی برای مودیانی است که قصد دارند بدون ورود به فرآیندهای طولانی اعتراض، بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تأکید کرد: اعمال این بخشودگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام میشود و مودیان میتوانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی یا از طریق سامانههای مربوطه نسبت به بهرهمندی از این فرصت تا پایان دیماه اقدام کنند.