به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،محمد شیرزادی توضیح داد: مودیان مالیاتی در صورت صرف‌نظر از اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی یا قطعی تا پایان دی‌ماه و پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیاتی یا مابه‌التفاوت مالیات ابرازی و قطعی، می‌توانند از ۱۵ درصد بخشودگی جرائم مالیاتی مازاد بر نصاب‌های قبلی استفاده کنند.

وی هدف از اجرای این طرح را تسهیل در پرداخت بدهی‌ها، حمایت از مودیان و افزایش تعامل دوسویه میان نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: این فرصت، شرایط مناسبی برای مودیانی است که قصد دارند بدون ورود به فرآیند‌های طولانی اعتراض، بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه تأکید کرد: اعمال این بخشودگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و مودیان می‌توانند با مراجعه به ادارات امور مالیاتی یا از طریق سامانه‌های مربوطه نسبت به بهره‌مندی از این فرصت تا پایان دی‌ماه اقدام کنند.