تهاجم رژیم آمریکا به ونزوئلا علاوه بر قشر‌های مختلف مردم در انگلیس، سیاست مداران، تحلیل‌گران و نهاد‌های صلح طلب در اروپا را در برابر یک پرسش جدی قرار داده است که آیا دولت‌های غربی از جمله در انگلیس همچنان می‌توانند از دموکراسی سخن بگویند، در حالی که در برابر نقض آشکار تجاوز آمریکا به ونزوئلا سکوت کرده‌اند؟

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تداوم اعتراض‌های مردمی به تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا در چند شهر انگلیس از جمله در لندن برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس شکل گرفت.

کریستوفرناینهم مدیر اجرایی بزرگترین ائتلاف ضد جنگ در اروپا می‌گوید: دونالد ترامپ با دستور حمله به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور عملا به دموکراسی حمله کرد، حاکمیت ملی ونزوئلا را آشکارا نقض کرد و در واقع به قوانین بین المللی حمله و هرج و مرج و نظامی گری را در جهان ترویج کرد. ما در غرب باید دولت هایمان را زیر فشار قرار دهیم تا از جنگ و جنگ افروزی دور شوند.

حاضران در این تظاهرات با در دست داشتن پرچم ونزوئلا و نماد‌های این کشور و با سردادن شعار «خون ریزی برای نفت را متوقف کنید»، «دست از ونزوئلا بردارید»، در موضع گیری‌های سیاسی استاندارد دوگانه را کنار بگذارید، تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور قانونی این کشور و همسرش را نقض آشکار حقوق بین الملل دانستند و آن را محکوم کردند.

در حالیکه براساس نتایج نظرسنجی موسسه یوگوو تنها هشت درصد مردم انگلیس می‌گویند دولت شان باید از تهاجم نظامی آمریکا به ونزوئلا حمایت کند، کمی بیدنوک رهبر حزب محافظه کار و رئیس دولت سایه انگلیس گفته «کار ترامپ از نظر اخلاقی درست است.» «وس استریتینگ وزیر بهداشت و از نامزد‌های جانشینی استارمر نخست وزیر انگلیس هم گفته «کار دولت ما باید حفظ روابط با آمریکا باشد نه حمایت از قوانین بین المللی».

ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس هم مانند نخست وزیر این کشور در پاسخ به پرسش نمایندگان از موضع گیری شفاف درباره تجاوز آمریکا به ونزوئلا طفره رفت.

املی ثورنبری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس انگلیس از کوپر وزیر خارجه انگلیس پرسید اگر یک کشور قدرتمند رئیس جمهور یک کشور را برباید و بعد مدعی شود که باید به منابع طبیعی آن کشور دسترسی پیدا کند آیا وزیر خارجه معتقد نیست که باید این اقدام را رد کند؟

ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس در پاسخ می‌گوید: من معتقدم فردی که اکنون به خاطر جرایمش تحت بازجویی است نباید یک کشور را اداره کند. من خودم به قوانین بین المللی معتقدم. ما سیاست خارجی عملگرایانه در پیش گرفته‌ایم.

قشر‌های مختلف مردم انگلیس، اما با انتقاد ازسیاست‌های دولت انگلیس نشان دادند راهی متفاوت از حکومت را تایید می‌کنند.

حاضران در این تظاهرات با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا از دولت انگلیس خواستند به استاندارد دوگانه در سیاست‌های اعلامی پایان دهد و تجاوز نظامی آمریکا را به ونزوئلا محکوم کند.