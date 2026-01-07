پخش زنده
مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک خراسان رضوی، از ابتدای امسال تا نیمه دیماه، ۱۳ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۱۰ میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شده که ۵۱۳ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال قبل است.
حسن افتخاری این کاهش مصرف را نتیجه تغییر رفتار مصرفکنندگان و توجه جدی مردم به صرفهجویی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء دانست و افزود: کاهش مصرف بخش خانگی موجب افزایش هفت درصدی گازرسانی به نیروگاههای استان شده؛ به طوری که از ابتدای سال تاکنون، ۲۵۲ میلیون مترمکعب گاز بیشتر نسبت به سال قبل به نیروگاهها تحویل شده است.
او گفت: همچنین میزان گازرسانی به صنایع سیمان استان در این مدت ۳۸۲ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته است.
وی راهکارهای ساده صرفهجویی را شامل خاموش کردن بخاری اتاقهای اضافی، استفاده از نور خورشید در ساعات آفتابی، استفاده از البسه گرم به جای افزایش درجه وسایل گرمایشی و رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه برشمرد و گفت: دولت، امسال با هدف مدیریت مصرف گاز، موضوع صرفهجویی را در ساختمانهای اداری، مدارس، دانشگاهها و اماکن عمومی بهصورت ویژه پیگیری کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: این مراکز موظف هستند دمای خود را روی ۲۰ درجه تنظیم و سامانههای گرمایشی را در روزهای تعطیل خاموش کنند و در صورت رعایت نکردن، اخطار و قطع گاز برای آنان اعمال میشود.
افتخاری اضافه کرد: شرکت گاز خراسان رضوی با هدف فرهنگسازی مصرف بهینه گاز، برنامههای متنوعی را برای اقشار مختلف مردم برگزار میکند که از جمله آنها برگزاری کارگاهها و همایشهای آموزشی، تهیه و انتشار محتواهای آموزشی در قالب بروشور، پوستر و اینفوگرافیک و استفاده از رسانههای محلی و ظرفیت شبکههای اجتماعی و رسانهها و خبرنگاران برای اطلاعرسانی در خصوص راهکارهای ساده و موثر صرفهجویی در مصرف گاز است.
شرکت گاز خراسان رضوی با دو میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک، پس از تهران، بیشترین تعداد مشترک گاز در کشور را دارد.