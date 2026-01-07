دستگیری شکارچی غیر مجاز در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از دستگیری یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظتشده البرز جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،امید رضا تونی گفت: مأموران حفاظت محیط زیست در پی گشت و پایش مستمر در مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی شدند.
وی افزود: در بازرسی از متخلف، ادوات مربوط به شکار شامل یک عدد سلاح ساچمه زنی و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد، مقابله با شکار غیرمجاز از اولویتهای اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.