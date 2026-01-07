به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،امید رضا تونی گفت: مأموران حفاظت محیط زیست در پی گشت و پایش مستمر در مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلف، ادوات مربوط به شکار شامل یک عدد سلاح ساچمه زنی و تجهیزات جانبی کشف و ضبط شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد، مقابله با شکار غیرمجاز از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت است و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.