مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی، درکرمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.رئیس هیئت کشتی استان کرمان گفت: با موافقت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، مسابقات کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی طی روز‌های ۲۲ لغایت ۲۴ بهمن‌ماه به میزبانی استان کرمان و در شهر کرمان برگزار خواهد شد.

مسعود سلطانی افزود: این رقابت‌ها با حضور برترین کشتی‌گیران نوجوان از سراسر کشور برگزار می‌شود و نفرات برتر هر وزن، شانس پوشیدن دوبنده تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را برای حضور در رقابت‌های آسیایی و جهانی به دست خواهند آورد.

وی بیان کرد: انتخاب استان کرمان به‌عنوان میزبان این رویداد ملی، نشان‌دهنده اعتماد فدراسیون کشتی به توانمندی‌های این استان در حوزه زیرساخت‌های ورزشی، نیروی انسانی متخصص و سابقه موفق در برگزاری مسابقات کشتی در سطح ملی است.