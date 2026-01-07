مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: قاچاقچیان سوخت در تعزیرات حکومتی شادگان به ضبط سوخت کشف شده و جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی بیان کرد: شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شادگان به ۲ پرونده حمل قاچاق بر خلاف ضوابط و مقررات تعیینی دولت به مقدار ۱۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده‌ها و محرز شدن تخلف انتسابی، متخلف پرونده اول را علاوه بر ضبط کالا با احتساب بهای خودرو حامل سوخت قاچاق، به پرداخت هشت میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

طیبی گفت: شعبه همچنین متخلف پرونده دوم را پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را با احتساب بهای خودرو حمل سوخت قاچاق به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه متخلفان ۲ پرونده را در مجموع به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۲۰۸ میلیون ریال محکوم کرد و جریمه وصول شد.

به گفته وی، مأموران نیروی انتظامی پس از توقیف دو دستگاه خودرو و کشف سوخت به ظن قاچاق، گزارش‌ها را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.