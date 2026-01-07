پخش زنده
داورجایزه ادبی «سردار همدانی» گفت: پشتوانه پژوهشی تضمین کننده موفقیت یک نویسنده در نگارش اثر مستند است.
خانم وجیهه سامانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: محققان کتابهای مستند نباید به دانستهها و دانش شخصی خود اکتفا کنند بلکه در غنای آثار خود بکوشند.
وی افزود: ما در هنگام داوری جایزه سردار همدانی در این دوره، آثار خوبی خواندیم، اما توقع داریم که درباره مدافعان حرم و موضوع مقاومت کارهای قوی تری بخوانیم.
داور جایزه ادبی سردار همدانی گفت: یکی دیگر از نکاتی که در این دوره دیدم این بود که زندگینامه داستانی و رمان با یکدیگر آمیخته شده بود و از نظر محتوایی و شکلی قابل تفکیک نبود.
فراخوان داوری جایزه ادبی سردار همدانی، دو ماه گذشته منتشر شد و در هفتههای قبل داوری بخشهای جایزه به پایان رسید.
مراسم اختتامیه این جایزه ادبی همزمان با سالگرد شهادت شهید همدانی در دهه پایانی دی ماه برگزار میشود.