دوره آموزشی ضمنخدمت با موضوع «مهدویت» با هدف ارتقای بینش اعتقادی، تعمیق مبانی معرفتی و تقویت رویکردهای تربیتی در شازند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ امسال بیش از ۲۵۰ نفردر مراسم معنوی اعتکاف در شهر وبخش میلاجرد شرکت کردند.
مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان، در مصلای بزرگ بقیهاللهالاعظم (عج) شهرستان دلیجان برگزار شد.
در این مراسم حجت الاسلام ابوالقاسم فقیهی با اشاره به شخصیت والای سردار سلیمانی اخلاص، ولایتمداری و مجاهدت در راه اسلام و انقلاب را از ویژگیها سرباز اسلام دانست و گفت: سردار سلیمانی الگویی واقعی از پیروی عملی از ولایت و ایستادگی در برابر دشمنان اسلام معرفی کرد.
در جلسه مشترک هیأت اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا خنداب بر هماهنگیهای و ایجاد زیر ساختهای مناسب برای برگزاری انتخابات پرشور تاکید شد.
در نشست مسئولان هیاتهای ورزشی کمیجان مقرر شد سالن چند منظوره مدیریت بحران تا دهه مبارک فجر تکمیل و به بهره برداری برسد.
شهرداری هم امادگی خود را برای واگذاری مجموعههای مدیریت بحران به هیاتهای ورزشی را دارد.
