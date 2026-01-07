هنرمندان خوشنویس لرستانی در هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در بخش های ثلث، نستعلیق و شکسته نستعلیق خوش درخشیدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: هنرمندان خوشنویس لرستانی در هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران خوش درخشیدند.

اعظم روانشاد افزود: در این دوره، ۸۱۸ هنرمند با ارسال ۹۹۹ اثر شرکت کردند که از میان آنها ۲۸۰ اثر به نمایشگاه راه یافت و ۸۰ اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند.

روانشاد گفت: براساس اعلام هیئت داوران، برای نخستین بار در تاریخ لرستان، ستار ولی‌نژاد رتبه سوم ثلث این جشنواره را کسب کرد. همچنین، مهدی حاتمی سوم شکسته نستعلیق و سلیمان میری شایسته تقدیر بخش نستعلیق شناخته و تقدیر شدند.

همچنین در این جشنواره نمایشگاهی در بخش‌های شکسته‌نستعلیق، نستعلیق، ثلث، نسخ، تعلیق و خوشنویسی نوین و یادبود استاد برجسته خط شکسته‌نستعلیق، سید علی‌اکبر گلستانه برگزار شد.

گفتنی است: آیین اختتامیه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران، یادبود استاد برجسته خط شکسته نستعلیق زنده‌یاد سیدعلی‌اکبر گلستانه، عصر سه‌شنبه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قزوین برگزار شد.