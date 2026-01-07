پخش زنده
طرح جامع پایانه مرزی دوغارون در استان خراسان رضوی با هدف ساماندهی تردد مسافران و ناوگان حمل کالا، تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی رسیده است. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰۸ میلیارد تومان از بهمن ۱۴۰۱ آغاز شده و تکمیل آن، تحولی اساسی در مبادلات مرزی ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان سازمان راهداری و حملونقل جادهای، از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون خبر داد و گفت: این پروژه از بهمنماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده و با اعتبار ۲۰۸ میلیارد تومان در حال اجرا است.
حسین حدادزادگان، هدف اصلی این طرح را جداسازی مسیرهای عبور مسافران از ناوگان حمل کالا، کاهش ترافیک، و افزایش سرعت تردد وسایل حملونقل عمومی در مرز دوغارون عنوان کرد.
حدادزادگان افزود: براساس دستورالعملهای ساماندهی مناطق مرزی، محدوده بازارچه و منطقه آزاد دوغارون از پایانه مرزی تفکیک شده و هیچگونه تعارضی میان این بخشها وجود ندارد.
مدیرکل دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان با اشاره به اهمیت راهبردی این گذرگاه اظهار داشت: روزانه بیش از ۱۳۰۰ کامیون از طریق مرز دوغارون بین ایران و افغانستان تردد میکنند و بر اساس توافقات صورتگرفته، هدفگذاری برای افزایش این رقم به ۲۰۰۰ دستگاه در روز در دست اجرا است.
وی گفت: سازمان راهداری و حملونقل جادهای با راهاندازی سالن مسافری جدید به متراژ ۳۶۰۰ مترمربع، قصد دارد ظرفیت پذیرش مسافران را تا سه برابر افزایش دهد.
حدادزادگان تحقق این اهداف را عاملی برای بهبود زیرساختهای مرزی و تقویت جایگاه دوغارون بهعنوان اصلیترین گذرگاه تجاری ایران و افغانستان دانست.
گفتنی است، پایانه مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهرستان تایباد واقعشده و این شهرستان با جمعیت حدود ۱۴۵ هزار نفر، در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.