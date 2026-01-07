به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این فیلم داستان پسر بچه‌ای است که در دوره رضا خان و همزمان با کشف حجاب شاهد یک قتل می‌شود.

شبکه نسیم برای حضور در فصل جدید مسابقه تلویزیونی «شهروند و مافیا» فراخوان داد.

علاقمندان به بازی‌های فکری، گروهی و معمایی، می‌توانند با ارسال پیامک برای شرکت در این مسابقه ثبت‌نام کنند.

شیر‌های دریایی گالاپاگوس امروز ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

زندگی یک شیر دریایی در اقیانوس آرام موضوع این مستند محصول ۲۰۲۵ است

«همراه با دایناسورها» به زودی از شبکه امید پخش می‌شود.

در هر قسمت از این مستند محصول ۲۰۲۵، زندگی، رفتار، چالش‌های بقا و محیط زیست گونه‌های خاصی از دایناسور‌ها و دیگر جانوران ماقبل تاریخ بررسی می‌شود.