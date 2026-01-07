پخش زنده
فرماندار شهرستان آبیک از عرضه گوشت قرمز با قیمت مصوب و توزیع ۱۷ تن روغن مایع در فروشگاههای شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فرماندار شهرستان آبیک در بازدید سرزده از چند فروشگاه گفت: عرضه گوشت قرمز با کیفیت عالی و قیمت مصوب ۸۵۰ هزار تومان نیز در فروشگاههای شهرستان آغاز شده که در راستای کنترل بازار و حمایت از مصرفکنندگان صورت گرفته است.
حسینی همچنین خبر داد که از امروز ۱۷ تن روغن مایع در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.
دور جدید کالابرگ برای دهکهای حمایتی از امروز آغاز شده است.
بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد در دهکهای اول تا سوم) از امروز چهارشنبه میتوانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.