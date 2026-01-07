پخش زنده
مراسم چهلمین روز خاکسپاری شهید گمنام ، هفتمین روز ارتحال آیت الله سیدعلی شفیعی و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در مسجد ابوطالب اهواز برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، آیت الله حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مجاهدتهای آیت الله شفیعی، نماینده فقید مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس بر معرفی هر چه بیشتر شخصیت این بزرگواران تاکید کرد و یاد و خاطره شهیدان گرانقدر را گرامی داشت.
وی همچنین با اشاره به برخی اقدامات اغتشاشگران در روزهای اخیر خاطر نشان کرد: ملت بصیر کشورمان به مانند همیشه این توطئههای دشمنان را خنثی خواهند کرد.
همچنین حجت الاسلام و المسلمین هدایی، نماینه مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مجاهدتها و خدمات علمی، فقهی و فرهنگی آیت الله شفیعی یاد این فقیه عالی قدر را گرامی داشت.