به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: کاروان سلامت با حضور پزشک متخصص طب اورژانس در مسجد جامع شهر آباده به بیماران خدمات رایگان ارائه کردند.

علی سعادتمند افزود: در این برنامه، پزشک متخصص طب اورژانس به معاینه و ارائه خدمات درمانی به مراجعان پرداخت و داوطلبان هلال‌احمر به اندازه‌گیری فشار خون و قند خون به ۲۰۰ نفر از شهروندان پرداختند.

او بیان کرد: این طرح در راستای رویکرد حمایتی جمعیت هلال‌احمر و با هدف افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات سلامت، اجرا شد.