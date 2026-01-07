معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: نسل چهارم عروسک‌های دارا و سارا، دارای مفصل و حرکات طبیعی‌تری هستند. یعنی بازو، کتف و زانوی آنها منعطف حرکت می‌کند. صورت ظاهری و شخصیت پردازی عروسک‌های نسل چهارم دارا و سارا تغییر نکرده است.

محمدرضا کریمی‌صارمی افزود: چشم‌های نسل چهارم عروسک‌های دارا و سارا، نقاشی نشده و پلک و مژه دارند و در مقایسه با نسل سوم آنها می‌توانند با بچه‌ها ارتباط بهتری برقرار کنند.

آقای کریمی گفت: عروسک‌سازی یک کار تجاری است ما باید در کنار ساخت عروسک، یک کار فرهنگی انجام دهیم و با نوع پوشش عروسک‌ها و نوشتن رمان و قصه و حتی ساخت فیلم و پویانمایی براساس شخصیت‌های «دارا و سارا» سبک زندگی خود را ترویج کنیم.

وی افزود: قرار است خانواده «دارا و سارا» شکل بگیرد و ما بچه‌های خود را در قالب بازی رایانه‌ای و قصه و فیلم که براساس این دو شخصیت عروسکی نوشته و ساخته شده‌اند با سبک زندگی ایرانی- اسلامی اشنا کنیم.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همچنین گفت: کودکان و نوجوانان می‌توانند با عروسک‌های نسل چهارم دارا و سارا که لباس بومی ایرانی بر تن دارند با فرهنگ و هویت اقوام ایرانی آشنا شوند.

دهمین جشنواره ملی اسباب بازی که از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ در مجموعه مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران با حضور بیش از ۲۰۰ تولیدکننده اسباب‌بازی داخلی برپا شده تا ۲۷ دی ماه ادامه دارد.

بخشی از غرفه‌ی کانون پرورش فکری در دهمین جشنواره ملی اسباب بازی به عروسک‌های نسل سوم «دارا و سارا» اختصاص داده شده که لباس‌های بومی ایران را به تن کرده‌اند تا کودکان و نوجوانان امروز بازدیدکننده با این عروسک‌ها و لباس‌های محلی اقوام ایرانی آشنا شوند.

گفتنی است، نسل سوم عروسک‌های دارا و سارا، در نخستین جشنواره ملی اسباب‌بازی در سال ۱۳۹۴ تولید و رونمایی شده بود.