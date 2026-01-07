به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر منطقه شرکت ملی پخش فرآورد‌ه‌های نفتی منطقه خراسان شمالی گفت: در راستای ترویج استفاده از سوخت پاک سی ان جی، افزایش سهم این فرآورده در سبد سوخت خودرو‌ها و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، طرح تبدیل رایگان خودرو‌های شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر در دستور کار مدیریت طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار گرفته است.

شادمهر زهدی افزود: این طرح کاملا رایگان بوده و متقاضیان بابت تجهیزات از جمله مخازن و نصب هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

مجید ربانی رئیس سی ان جی منطقه خراسان شمالی گفت: این طرح در ۵ کارگاه مجاز و فعال در سطح استان شروع بکار نموده و از ابتدای طرح تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ تعداد ۳ هزار و ۹۹۷ دستگاه خودرو بصورت کاملأ رایگان دوگانه سوز شده‌اند.

ربانی افزود: از ابتدای طرح جدید که شامل تعویض مخازن فرسوده تاکسی‌ها و خودرو‌های شخصی (فاز ۳) با سال ساخت ۱۳۹۴ به بالاتر از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۴ تعداد ۲۵۵ دستگاه خودرو بوده است.