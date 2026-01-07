پخش زنده
امروز: -
ترانزیت بینالمللی کالا از مرز آبی چابهار طی ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۴ با افزایش ۸۶ درصدی به بیش از ۱۰ هزار و ۶۷۵ تُن رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهرالله داموغ معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان، از افزایش چشمگیر ترانزیت کالا از مرز آبی چابهار در سال جاری خبر داد و گفت: در ۹ ماه ابتذای ۱۴۰۴، بیش از ۱۰ هزار و ۶۷۵ تُن کالا از این مسیر جابهجا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۸۶ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه پنلهای خورشیدی، بالابر، مواد نیشکری، رنگرزی و سایر کالاها بیشترین سهم را در ترانزیت از این مرز داشتهاند، افزود: این محمولهها عمدتاً از مبدأ کشورهای چین و هند به مقصد افغانستان ترانزیت شدهاند؛ امری که موقعیت چابهار را بهعنوان مسیر راهبردی تجاری شرق ایران تثبیت میکند.
داموغ همچنین از افزایش ۶۴ درصدی تعداد سفرهای ناوگان بینالمللی از مرز چابهار خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۳۸۶ سفر از این مرز به ثبت رسیده که ۸۲ درصد آن توسط ناوگان افغانستان و ۱۸ درصد توسط کامیونهای ایرانی انجام شده است.
وی توسعه زیرساختهای جادهای، تجهیز پایانههای مرزی و افزایش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را از عوامل اصلی رشد ترانزیت جادهای از این مرز برشمرد و افزود: برنامهریزی برای افزایش ظرفیت خدمات لجستیکی و تردد ناوگان ترانزیتی در محورهای منتهی به چابهار در دستور کار قرار دارد.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت راهبردی این مرز در نقشه ترانزیت کشور گفت: چابهار بهعنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، مسیر اصلی اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد است و نقشی حیاتی در تقویت کریدور شرق ایران و افزایش سهم کشور در تجارت منطقهای و جهانی دارد.
داموغ در پایان اظهار کرد: تداوم روند افزایشی ترانزیت کالا از مرز چابهار، علاوه بر رونق تجارت خارجی، به اشتغالزایی پایدار، توسعه زیرساختهای حملونقل و شکوفایی اقتصادی جنوب شرق ایران منجر خواهد شد و جایگاه کشور را در شبکه حملونقل بینالمللی بیش از پیش ارتقا میدهد.