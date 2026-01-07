به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، حمید جهانگیری کوهشاهی افزود: از این شمار۵۳ تن مرد و پنج تن زن هستند.

وی گفت: مرحله پیش‌ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از سیزدهم دی به مدت چهار روز بود.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری هرمزگان افزود: افرادی مجاز به ثبت‌نام نهایی هستند که مرحله پیش‌ثبت‌نام را با موفقیت انجام داده باشند.

جهانگیری کوهشاهی گفت: نام نویسی نهایی داوطلبان از بیست‌ونهم بهمن‌آغاز می‌شود و تا دوم اسفند ادامه دارد.

بیشتر بخوانید؛ نام نویسی اولیه انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه بندرعباس

وی با اشاره به الزامات قانونی داوطلبان مشمول ماده ۳۲ قانون انتخابات گفت: براساس تبصره یک این ماده، افراد مشمول هرمزگان‌اند حداکثر ۲ ماه پیش از برگزاری انتخابات، استعفای خود را ارائه کنند که بر این اساس، آخرین مهلت استعفا یازدهم اسفند است.

انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

هرمزگان در مجلس شورای اسلامی ۵ نماینده دارد.

نماینده‌ای که در این انتخابات میاندوره‌ای انتخاب خواهد شد جایگزین محمد آشوری تازیانی نماینده پیشین بندرعباس، قشم، بوموسی و حاجی آباد می‌شود.

محمد آشوری تازیانی نماینده پیشین، استاندار هرمزگان است.