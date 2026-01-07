پخش زنده
استقبال گردشگران از بیابان جهانی لوت در خراسان جنوبی افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسان جنوبی از افزایش استقبال گردشگران از بیابان جهانی لوت خبر داد.
عرب گفت: از ابتدای پاییز امسال و همزمان با فصل گردشگری خراسان جنوبی، تورهای گردشگری مجاز با برنامهریزی و اجرای آژانسهای خدمات مسافرتی و گردشگری داخلی، بازدید از جاذبههای منحصربهفرد بیابان جهانی لوت را در دستور کار قرار دادهاند.
وی افزود: از ابتدای پاییز بیش از ۱۲۰ نفر از گردشگران داخلی و ۱۱ نفر گردشگر خارجی از کشور لهستان در عرصه این اثر طبیعی ثبت جهانی شده بازدید کردند.
به گفته عرب در مجموع ۸ تور به مقصد لوت در پاییز توسط آژانسهای دارای مجوز رسمی برگزار شده است.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی تأمین سوخت را یکی از مهمترین دغدغههای ورود ایمن به مناطق کویری و بیابانی عنوان کرد و گفت: با رایزنی و هماهنگیهای انجامشده، این مشکل برطرف شده و شرایط مناسبی برای تردد و فعالیت تورهای مجاز در بیابان لوت فراهم شده است.
عرب افزود: یکی از مهمترین معضلات و مشکلات حوزه گردشگری در استان فعالیت افراد غیرمجاز و بدون مجوز و برگزاری تورهای غیرمجاز است که گاهاً علاوه بر ایجاد ناهنجاری و عدم رعایت قوانین و مقررات متاسفانه باعث آسیب به طبیعت، مرتع و زیست بوم مناطق کویری استان نیز میشوند.
عرب از همه گردشگران و علاقمندان به کویرهای رویایی خراسان جنوبی خواست: در سفر به مناطق مختلف استان حتما از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند ب و استفاده از راهنمایان مجاز اقدام کنند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر بیابان جهانی لوت، افزود: چشماندازهای بدیع کلوتها، پهنههای ماسهای، اشکال فرسایشی منحصربهفرد و آسمان شب کم نظیر این بیابان، لوت را به یکی از شاخصترین مقاصد طبیعتگردی و ژئوتوریسم کشور تبدیل کرده است.