به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان در جریان برگزاری المپیاد کشوری ثبت شرکت‌ها، اسما فرج‌پور از همکاران اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، با کسب رتبه پنجم کشور، افتخاری ارزشمند برای این مجموعه رقم زد.

، این المپیاد با هدف سنجش و ارتقای سطح دانش تخصصی، مهارت‌های حرفه‌ای و آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان حوزه ثبت شرکت‌ها با فرآیندها و مقررات جاری برگزار شد.

موفقیت فرج‌پور در این رقابت ملی، نشان‌دهنده توان علمی، دقت حرفه‌ای و تسلط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در حوزه ثبت شرکت‌ها بوده و بیانگر جایگاه مطلوب این استان در عرصه‌های تخصصی است.

این دستاورد، موجب مباهات خانواده بزرگ ثبت اسناد و املاک استان کرمان بوده و گامی مؤثر در مسیر ارتقای سرمایه انسانی و بهبود کیفیت خدمات ثبتی محسوب می‌شود.