اداره بازرسی ثبت اسناد و املاک استان کرمان در المپیاد ملی ثبت شرکتها رتبه پنجم کشوری کسب کرد
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای مرکز کرمان در جریان برگزاری المپیاد کشوری ثبت شرکتها، اسما فرجپور از همکاران اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، با کسب رتبه پنجم کشور، افتخاری ارزشمند برای این مجموعه رقم زد.
، این المپیاد با هدف سنجش و ارتقای سطح دانش تخصصی، مهارتهای حرفهای و آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان حوزه ثبت شرکتها با فرآیندها و مقررات جاری برگزار شد.
موفقیت فرجپور در این رقابت ملی، نشاندهنده توان علمی، دقت حرفهای و تسلط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در حوزه ثبت شرکتها بوده و بیانگر جایگاه مطلوب این استان در عرصههای تخصصی است.
این دستاورد، موجب مباهات خانواده بزرگ ثبت اسناد و املاک استان کرمان بوده و گامی مؤثر در مسیر ارتقای سرمایه انسانی و بهبود کیفیت خدمات ثبتی محسوب میشود.