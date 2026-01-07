گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری با حضور معاون اول قوه قضائبه، جمعی از مسئولان، مدیران و کارکنان بسیجی دستگاه قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام خلیلی در گردهمایی بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری که با حضور حجت الاسلام عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه و شمخانی معاون حقوقی سپاه پاسداران برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی، جهاد تبیین را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز نظام اسلامی دانست و گفت: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی و به‌ویژه جنگ رسانه‌ای و شناختی، به‌دنبال تحریف واقعیت‌ها و تضعیف اعتماد عمومی هستند و در چنین شرایطی، جهاد تبیین یک وظیفه قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری افزود: دستگاه قضایی به‌دلیل جایگاه حساس خود در تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم، نقشی ویژه در عرصه جهاد تبیین دارد و بسیجیان قوه قضاییه و وزارت دادگستری باید با رفتار حرفه‌ای، اخلاق اسلامی و تبیین صحیح عملکردها، در خط مقدم این جهاد قرار گیرند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری در مورد ایمان شهیدسلیمانی نیز فرمودند که ایمان ایشان به‌طور عملی در همه ابعاد زندگی‌اش نمایان بود. ایمان به خداوند و اعتقاد به وعده‌های الهی، موجب شد که حاج قاسم هیچ‌گاه از دشمن هراسی نداشته باشد. ایمان او نه‌تنها در بعد ذهنی، بلکه در عمل و رفتار روزمره‌اش نیز مشاهده می‌شد. این ایمان موجب شد که حاج قاسم در مواجهه با دشوارترین شرایط، همچنان بر اصول خود پایبند بماند.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: از نگاه رهبر انقلاب، شهید سلیمانی شخصیتی بود که با عمل خود حقیقت را تبیین می‌کرد و رفتار صادقانه و مجاهدت خالصانه او، مؤثرتر از هر بیان و تبلیغی در روشنگری افکار عمومی بود. شهید سلیمانی با عملکرد صادقانه و مجاهدت خستگی‌ناپذیر خود نشان داد که بهترین شیوه تبیین، خدمت بی‌منت به مردم و پایبندی عملی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی تأکید کرد: اگر اقدامات و خدمات دستگاه قضایی به‌درستی برای افکار عمومی تبیین نشود، دشمن با روایت‌سازی‌های نادرست، واقعیت‌ها را تحریف خواهد کرد؛ ازاین‌رو، جهاد تبیین مکمل اجرای عدالت است و باید به‌صورت هوشمندانه و مستمر دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه بسیجیان وزارت دادگستری در شرایط حساس کنونی کشور مسئولیتی مضاعف بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: تبیین صحیح عملکرد‌ها و وظایف دستگاه قضایی، پاسخ‌گویی منطقی و مستند به شبهات، تقویت امید اجتماعی، رعایت اخلاق اداری، مردم‌داری و تلاش برای اجرای دقیق عدالت از مهم‌ترین وظایف بسیجیان در این مقطع زمانی است.

وی همچنین اشاره کرد: در شرایط کنونی که صف معترضین از اغتشاشگران جدا شده و کسانی که بعنوان مزدور و اجیر شده وارد میادین و خیابان‌ها می‌شوند تا با غارت و تخریب اموال عمومی به دشمنان این نظام کمک کنند، قطعا نظام قضائی با آنها سخت و سنگین برخورد خواهد کرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بسیجیان باید با حضور فعال، آگاهانه و هوشمندانه در فضای اجتماعی و رسانه‌ای، مانع از تحریف واقعیت‌ها شوند و اجازه ندهند روایت‌های نادرست دشمن بر افکار عمومی غلبه پیدا کند.