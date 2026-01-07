واقعه کشف حجاب سلسله وقایعی است که به دنبال تصویب قانونی در ۱۷ دی ۱۳۱۴ش در ایران رخ داد و به موجب آن، زنان و دختران ایرانی از استفاده چادر، روبنده و روسری منع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان؛ روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ سالروز اعلام کشف حجاب از سوی رضاخان است. در این روز رضاخان در دانش سرای مامایی همراه همسر و دختران بی حجاب خود برای اولین بار شرکت و رسما فرمان ممنوعیت حجاب را برای زنان اعلام کرد. این روز در تاریخ ایران روزی سیاه و فراموش نشدنی است.

گروهی از علما با وجود فشار‌های رژیم یاد شده، از اظهار مخالفت خود با وضع قوانین ضد شرعی یاد شده کوتاه نیامدند. این گروه به دو دسته تقسیم می‌شدند:

دسته اول، آنانی بودند که با در نظر گرفتن مقتضیات زمان، نوعی مخالفت همراه با احتیاط را سرلوحه کار خویش قرار دادند. حاج شیخ عبدالکریم حائری، برجسته‌ترین شخصیت این دسته بود.

دسته دوم، علمایی بودند که مسئله کشف حجاب و وجود انحراف‌های اخلاقی، چنان آنها را ناراحت کرده بود که هیچ گونه ملاحظه‌ای را روا نمی‌دانستند. این دسته از علما، به مقابله سرسختانه با قوانین یاد شده پرداختند و از بیان سخنرانی، اعلام اعتراض و مهاجرت برای مقابله با این مسائل استفاده کردند.

برنامه کشف حجاب رضا شاه با مخالفت‌های گسترده‌ای از سوی روحانیون مواجه شد که این اعتراضات پس از بازگشت رضاشاه از سفر به ترکیه گسترش یافت و در برابر سیاست‌های ضد دینی پهلوی اول همچون کشف حجاب، جدایی دین از سیاست، رواج فرهنگ اروپایی در ایران، و اهانت به روحانیت موضع گیری کردند.

آن چه مسلم است واقعه کشف حجاب نتوانست به عنوان عامل غربزدگی در ایران عمل کند و دوام بیاورد، بلکه خود زمینه شورش و تظاهرات علیه رژیم را گسترده‌تر کرد.