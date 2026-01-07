پخش زنده
کارگر جوشکار ی در میاندوآب بر اثر حادثه برقگرفتگی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میاندوآب گفت: بر اثر وقوع حادثه برقگرفتگی کارگر جوشکار دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد.
سامان محمدی افزود: این حادثه در حال انجام عملیات در یک ساختمان حدوداً سهطبقه برای ۲ کارگر (جوشکار) روی داد که بر اثر برخورد آهنآلات در حین بالاکشی با کابلهای فشار قوی برق، متأسفانه یک نفر از کارگران (شاگرد جوشکار) در محل جان خود را از دست داد.
وی با بیان اینکه یک نفر دیگر دچار سوختگی شدید شد، گفت: با اطلاعرسانی شهروندان، بلافاصله تیمهای عملیاتی آتشنشانی و عوامل فوریتهای پزشکی در محل حادثه حاضر شدند.
محمدی تصریح کرد: فرد مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه، جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل و همچنین پیکر فرد متوفی جهت انجام اقدامات قانونی به پزشکی قانونی گلشنزهرا انتقال یافت.