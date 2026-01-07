مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با مشارکت چهار هزار فروشگاه شهری و روستایی، خبر داد .



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حسن جلیلیان امروز در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در سالن شهید سلیمانی استانداری کرمانشاه برگزار شد با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت خدمتگزار، به‌ویژه در دولت چهاردهم، موضوع معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی خانوارهاست.

وی با بیان اینکه یکی از راهکار‌های اساسی دولت برای حمایت از معیشت مردم، اصلاح و هدفمندسازی یارانه‌هاست، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، وظیفه نظارت بر توزیع عادلانه یارانه‌ها و دهک‌بندی خانوار‌ها را بر عهده دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه با اشاره به دهک‌بندی جمعیت کشور، گفت: جمعیت حدود ۸۱ میلیونی کشور در ۱۰ دهک تعریف شده است و هر دهک به‌طور متوسط شامل حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می‌شود. با جابه‌جایی هر فرد، بلافاصله جایگزینی در دهک‌ها صورت می‌گیرد.