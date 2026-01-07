به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با تقویت زبانه‌های سیستم پرفشار، صبح امروز ۲۳ ایستگاه از ۲۶ ایستگاه ثبت دما وقوع یخبندان را گزارش کردند و همچنان با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، تا پایان هفته تداوم یخبندان و سرمای شبانه پیش بینی می شود.

زارعی افزود: شرایط جوی هم تا اوایل هفته آینده در استان پایدار و یکنواخت خواهد بود و روز شنبه هفته آینده، علاوه بر افزایش متناوب ابر، افزایش سرعت وزش باد هم پیش بینی میشود.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای منفی 9 درجه سردترین و بندان با 20 درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان گزارش شده‌اند، نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین منفی 5 و 12 درجه ثبت شده است.