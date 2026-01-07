در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح شد؛
تاکید بر ایفای نقش همه دستگاهها در پیشگیری از خشونت در جامعه
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خواستار برگزاری دورههای آموزشی پیشگیری از خشونت در ادارات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم استان بر نقش همه دستگاهها در پیشگیری از خشونت تاکید شد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه با اشاره به شرایط فعلی جامعه، پیشگیری از خشونت را از وظایف مشترک همه دستگاهها دانست و گفت: براساس قوانین موجود، هر سازمان موظف است متناسب با شرح وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت کند. سعید جریدهاصل افزود: همه دستگاههای عضو کارگروه باید عملکرد و اقدامات خود را در زمینه اجرای عملیات و آموزشهای مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم گزارش دهند، و هرگونه کوتاهی در این زمینه میتواند منجر به پیامدهای منفی و عواقب بعدی شود. جریدهاصل به برخی محورهای اجرایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: برگزاری دورههای آموزشی در محیطهای اداری و ورزشی و اجرای تبلیغات محیطی با موضوع کنترل خشم آنی شهروندان، از مهمترین اقدامات سازمانهایی است که در قانون و مصوبات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم بر آنها تأکید شده است. در این جلسه نمایندگان سازمانهای عضو کارگروه عملکرد و فعالیتهای خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را ارائه کردند.