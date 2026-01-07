به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جلسه کارگروه پیشگیری از وقوع جرم استان بر نقش همه دستگاه‌ها در پیشگیری از خشونت تاکید شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه با اشاره به شرایط فعلی جامعه، پیشگیری از خشونت را از وظایف مشترک همه دستگاه‌ها دانست و گفت: براساس قوانین موجود، هر سازمان موظف است متناسب با شرح وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت کند.

سعید جریده‌اصل افزود: همه دستگاه‌های عضو کارگروه باید عملکرد و اقدامات خود را در زمینه اجرای عملیات و آموزش‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم گزارش دهند، و هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند منجر به پیامد‌های منفی و عواقب بعدی شود.

جریده‌اصل به برخی محور‌های اجرایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی در محیط‌های اداری و ورزشی و اجرای تبلیغات محیطی با موضوع کنترل خشم آنی شهروندان، از مهم‌ترین اقدامات سازمان‌هایی است که در قانون و مصوبات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم بر آنها تأکید شده است.

در این جلسه نمایندگان سازمان‌های عضو کارگروه عملکرد و فعالیت‌های خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم را ارائه کردند.