رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان از کشف ۱۸ تن شلتوک قاچاق از دو دستگاه کامیون باری در شهرستان ایذه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: مأموران شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضایی حین کنترل خودروهای عبوری محور دهدز – ایذه به دو دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودروهای توقیفی ۱۸ تن شلتوک قاچاق کشف کردند، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را ۱۸ میلیارد ریال اعلام کردهاند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در این راستا دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و خودرها نیز به پارکینگ منتقل شدند.