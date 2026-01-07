به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: مأموران شهرستان ایذه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی مرجع قضایی حین کنترل خودرو‌های عبوری محور دهدز – ایذه به دو دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آنان را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودرو‌های توقیفی ۱۸ تن شلتوک قاچاق کشف کردند، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش تقریبی کالا‌های کشف شده را ۱۸ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در این راستا دو نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و خودر‌ها نیز به پارکینگ منتقل شدند.