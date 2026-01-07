به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نوری در نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با معاونان و مدیران استانی، دسترسی به اطلاعات جامع و به‌روز را ابتدایی‌ترین ابزار مدیران برای تصمیم‌گیری مؤثر دانست و گفت: بدون داده‌های دقیق درون‌سازمانی و استانی، امکان برنامه‌ریزی هدفمند و اصلاح ساختار‌های کشاورزی وجود ندارد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر سرمایه‌گذاری، بر ضرورت اصلاح فرآیند‌های جذب سرمایه‌گذار در استان تأکید کرد و افزود: بروکراسی‌های اداری فرساینده باید حذف شود و حضور نیرو‌های متخصص، توسعه محور و مسئولیت‌پذیر در دستگاه‌های اجرایی یک الزام است و مدیران باید به‌طور عملی و تمام‌قد از سرمایه‌گذار حمایت کنند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تصریح کرد: عبور از این چالش‌ها تنها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی ممکن است و اگر اصلاح فرآیند‌ها و استقبال از سرمایه‌گذاری به یک فرهنگ عمومی در استان تبدیل شود، می‌توان به بهبود پایدار شاخص‌های اقتصادی امیدوار بود.

نوری «طرح آمایش سرزمین» را نقشه راه توسعه استان توصیف کرد و گفت: این طرح می‌تواند به‌عنوان تابلو راهنمای تصمیم‌گیری برای مدیران و کارشناسان عمل کند.

وی افزود: با وجود ارزش ریالی بالای برخی محصولات باغی، خراسان شمالی در حوزه بهره‌وری عملکرد مطلوبی نداشته و خام‌فروشی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشاورزی استان به شمار می‌رود.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت برندسازی محصولات کشاورزی و دامی استان تأکید کرد و افزود: تحقق این هدف نیازمند اقدامات فنی، تخصصی و مبتنی بر دانش روز است. به گفته وی، «سه‌شنبه‌های تسهیلگری» ظرفیت مؤثری برای حمایت از صنایع کشاورزی، رفع موانع تولید و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود.

نوری با اشاره به پایین بودن سطح بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی استان هشدار داد و افزود: ضعف در تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده موجب شده در برخی مقاطع، محصولات کشاورزی استان بدون بازار مصرف باقی بماند.

وی تأکید کرد: شتاب اقتصادی خراسان شمالی در گرو تکمیل زنجیره‌های ارزش است و در این مسیر باید از دانش فنی و ظرفیت‌های تخصصی نظام مهندسی کشاورزی به‌صورت حداکثری استفاده شود.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به جایگاه این سازمان در بخش کشاورزی گفت: نظام مهندسی کشاورزی بزرگ‌ترین تشکل تخصصی و خصوصی فعال در این حوزه است و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اجرایی کشاورزی کشور توسط این سازمان انجام می‌شود و سازمان جهاد کشاورزی نقش حاکمیتی، حمایتی و نظارتی را ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی را یکی از مأموریت‌های کلیدی نظام مهندسی کشاورزی دانست و افزود: این سازمان با برخورداری از بیش از ۱۵۰ هزار عضو متخصص و حدود ۳۰ هزار مرکز تخصصی کشاورزی در سراسر کشور، ظرفیت گسترده‌ای برای ارتقای کیفیت تولید و کاهش شکاف‌های ساختاری در بخش کشاورزی دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری تصریح کرد: اگرچه فلسفه وجودی این سازمان بر آموزش، ارتقای کیفیت و کاهش شکاف تولید استوار است، اما در حوزه بهره‌وری هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم. وی کیفی‌سازی خدمات نظام مهندسی کشاورزی را از محور‌های اصلی برنامه‌های این سازمان عنوان کرد.