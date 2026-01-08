پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه هجدهم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه هجدهم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-شهرک همت خیابان شهید نصیری و گلبهار از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰
-خیابان ساحلی شمالی کوچههای ۱ / ۵ و ششم از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰