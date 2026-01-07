آغاز فروش فوق العاده اطلس S
فروش فوق العاده اطلس S از امروز ۱۷ دی آغاز شد و تا ۲۰ دی ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ فروش فوق العاده خودرو اطلس S از ساعت ۱۰ امروز آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ دی ادامه دارد.
در این طرح متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده میتوانند برای خودرو اطلس S مجهز به سیستم SBR ثبتنام کنند.
تحویل این خودروها ۹۰ روز پس از تکمیل پرونده و پذیرش در سیستم انجام میشود.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com
نسبت به ثبت اطلاعات شخصی، دریافت کد کاربری و انتخاب خودرو اقدام کنند.