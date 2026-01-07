به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ فروش فوق العاده خودرو اطلس S از ساعت ۱۰ امروز آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۰ دی ادامه دارد.

در این طرح متقاضیان عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دارندگان خودرو‌های فرسوده می‌توانند برای خودرو اطلس S مجهز به سیستم SBR ثبت‌نام کنند.

تحویل این خودرو‌ها ۹۰ روز پس از تکمیل پرونده و پذیرش در سیستم انجام می‌شود.