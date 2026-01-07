به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مهدوی گفت: نوزاد پسر ۲۸ روزه‌ای که بدون علایم حیاتی و با سیانوز مرکزی توسط والدین به پایگاه اورژانس مشکین‌دشت منتقل شده بود، با انجام اقدامات احیای قلبی-ریوی به زندگی بازگشت و پس از دقایقی علایم حیاتی نوزاد بازگشته و وضعیت عمومی او پایدار می‌شود.

وی گفت: «این نوزاد پس از بازگشت ضربان قلب و تنفس، با علایم حیاتی پایدار و هوشیاری کامل جهت ادامه مراقبت و درمان به بیمارستان امام حسین (ع) تحویل داده شد.»

مهدوی همچنین از به دنیا آمدن نوزاد در منزل با تسهیل فرایند زایمان توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ این استان خبر داد و گفت:مددجو که در هفته ۳۶ بارداری قرار داشت با بروز درد‌های شدید شکمی با اورژانس تماس گرفته بود. بلافاصله بعد از معاینات بالینی و اقدامات درمانی اولیه انجام و با مداخله به‌موقع نیرو‌های اورژانس، زایمان در محل با موفقیت انجام شد.

وی افزود: مادر و نوزاد پس از بررسی وضعیت عمومی، در شرایط پایدار و با علائم حیاتی مناسب به مرکز درمانی کمالی منتقل شدند.