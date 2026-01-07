نجات نوزاد ۲۸ روزه در مشکیندشت
رئیس مرکز اورژانس البرز از نجات جان نوزاد ۲۸ روزهای در مشکیندشت خبر داد که با تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به زندگی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، مهدوی گفت: نوزاد پسر ۲۸ روزهای که بدون علایم حیاتی و با سیانوز مرکزی توسط والدین به پایگاه اورژانس مشکیندشت منتقل شده بود، با انجام اقدامات احیای قلبی-ریوی به زندگی بازگشت و پس از دقایقی علایم حیاتی نوزاد بازگشته و وضعیت عمومی او پایدار میشود.
وی گفت: «این نوزاد پس از بازگشت ضربان قلب و تنفس، با علایم حیاتی پایدار و هوشیاری کامل جهت ادامه مراقبت و درمان به بیمارستان امام حسین (ع) تحویل داده شد.»
مهدوی همچنین از به دنیا آمدن نوزاد در منزل با تسهیل فرایند زایمان توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ این استان خبر داد و گفت:مددجو که در هفته ۳۶ بارداری قرار داشت با بروز دردهای شدید شکمی با اورژانس تماس گرفته بود. بلافاصله بعد از معاینات بالینی و اقدامات درمانی اولیه انجام و با مداخله بهموقع نیروهای اورژانس، زایمان در محل با موفقیت انجام شد.
وی افزود: مادر و نوزاد پس از بررسی وضعیت عمومی، در شرایط پایدار و با علائم حیاتی مناسب به مرکز درمانی کمالی منتقل شدند.